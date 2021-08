Belgian Cats eisen ontslag van Eddy Demarez:"De uitspraken van hem zijn onaanvaardbaar"

De voorbije dagen kwam sportjournalist Eddy Demarez op een wel zeer negatieve manier in het nieuws. Hij had zich namelijk ongepast uitgelaten over de Belgian Cats. De Belgische basketbalvrouwen eisen nu ook zijn ontslag.

De aankomst van de Belgian Cats in België werd live uitgezonden, maar toen de uitzending voorbij was, konden we de commentatoren nog even live horen. Daarin had Eddy Demarez zeer ongepaste en discriminerende uitspraken gedaan over de Belgian Cats.

Demarez werd door Sporza al op non-actief gezet, maar dat is voor de Belgian Cats niet genoeg. "Wij zijn ervan overtuigd dat iemand met dergelijke meningen niet meer op een geloofwaardige manier als presentator kan fungeren", laat de ploeg weten in een mededeliing en staat te lezen bij Sporza.

"We vragen dan ook dat de heer Demarez zijn ontslag neemt als journalist. Bij weigering moet Sporza een punt zetten achter zijn arbeidsovereenkomst. Zo'n uitspraken over onze atleten zijn onaanvaardbaar en zijn voor heel wat mensen zeer beledigend", staat te lezen in de mededeling.