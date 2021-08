Hanne Mestdagh trekt naar de Spaanse competitie

Hanne Mestdagh speelt volgend seizoen voor het Spaanse Las Palmas. Dit seizoen kwam ze nog uit voor Namen in Top Division Women.

De voorbije drie seizoenen was Hanne Mestdagh bij Namen aan de slag. Ze trekt nu naar het Spaanse Las Palmas. Eerder speelde ze, na haar avontuur in Colorado, bij het Duitse Freiburg.

“Ik ben heel blij nog eens in het buitenland te kunnen spelen, enkele jaren na mijn terugkeer naar België”, zei Mestdagh. “Dat wou ik graag nog eens proberen. Ik ben heel blij dat het in Spanje is, één van de beste competities in Europa. Las Palmas is een club met een grote traditie in Spanje. De club werkt goed met jonge speelsters en heeft gezonde ambities.”

Las Palmas werd vorig seizoen achtste in Spanje en speelt komend seizoen in de voorrondes van de EuroCup.