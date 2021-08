Okapi Aalst heeft een nieuwe center gevonden

Okapi Aalst heeft zich voor volgend seizoen in de BNXT League versterkt met een nieuwe center.

“Met de 24-jarige en 2m11 grote Servische center Nik Popovic heeft Okapi Aalst een vervanger binnengehaald voor Pape Badji.

“Nik(ola) Popovic stak 5 jaar geleden de grote plas over om zijn grote droom waar te maken en kwam terecht bij het Boston College. In zijn senior jaar vergaarde hij 10.5 punten per wedstrijd, plukte hij 5.2 rebounds en deelde 1.6 assists per wedstrijd uit”, laat Okapi Aalst weten.

“In zijn collegeperiode werd hij dan ook eerder als power forward uitgespeeld. Wees dus niet verbaasd als hij al eens een driepunter afvuurt (33%) in het Forum. Nik heeft een goede courtview en goede handen om een assist mee te geven.”

“Na zijn opleiding bij Boston College werd hij voor 4 jaar getekend door Euroleague team Rode Ster Belgrado. Via omzwervingen bij stadsgenoot FMP Belgrado kwam hij terecht bij Chemidor Qom in de Iraanse Superleague.”

“In zijn periode bij Chemidor Qom was hij goed voor 7 wedstrijden aan 26 minuten gemiddeld per wedstrijd. Tijdens die 26 minuten lukte hij 15.6 punten en 8.9 rebounds.”

“Onder de vleugels van Maras zal deze jonge snaak ons hopelijk héél wat mooie zaken laten zien. Wij geloven er alvast in!! Een groot talent waar we veel plezier kunnen aan beleven. Het is een buitenkans dat Okapi Popovic kan aantrekken. Welcome Nik!”