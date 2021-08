Speler die als eerste werd gekozen in de NBA Draft, heeft vannacht zijn debuut gemaakt in de Summer League

In de Verenigde Staten is de Summer League volop aan de gang. Daarin spelen de bekende ploegen met enkele jonge talenten. Zo hopen de jonge spelers zich te kunnen tonen met het oog op het nieuwe NBA-seizoen.

Bij de Detroit Pistons was het vannacht uitkijken naar Cade Cunningham. De speler werd als eerste gekozen in de NBA Draft en hij zal dus nadrukkelijk in de gaten gehouden worden tijdens de Summer League. Hij was goed voor 12 punten bij zijn debuut, maar de Pistons verloren wel met 76-72 van de Oklahoma City Thunder.

De youngsters van de Boston Celtics en de La Lakers wisten dan weer wel te winnen. Boston haalde het met 85-83 van de Atlanta Hawks, dankzij een sterke prestatie van Pritchard (23 punten). De LA Lakers wonnen dan weer met het kleinste verschil (73-72) van de Phoenix Suns.

Andere wedstrijden:

Toronto Raptors.- New York Knicks: 89-79

Portland Trail Blazers - Charlotte Hornets: 93-86

Houston Rockets - Cleveland Cavaliers: 84-76

Denver Nuggets - Miami Heat: 77-97