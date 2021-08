Phoenix Brussels werkt mee aan herdenking voor omgekomen Mehdi Bouda

Op vrijdag 20 augustus wordt er in Brussel een herdenking gehouden voor de 17-jarige Mehdi Bouda die twee jaar geleden omkwam.

De politie voerde toen een controle-actie uit tegen drugshandel in de buurt van de Kunstberg in Brussel. Volgens de gegevens van de politie vluchtte de jongen weg toen de politie eraan kwam. Hij werd even verderop aangereden door een ander politievoertuig en overleed aan die botsing.

De herdenking vindt plaats op de Nieuwe Graanmarkt in Brussel. Het plein zal officieel vernoemd worden naar Mehdi Bouda, zo laat het collectief Justice Pour Mehdi weten.

"Het collectief Justice Pour Mehdi wil op deze herdenkingsdag steun betuigen aan de familie", klinkt het. "Deze herdenkingsdag staat in teken van de twee passies van Mehdi: basketbal en tekenen. Op het programma: verschillende basketbaltoernooien, een tentoonstelling van de tekeningen van Mehdi, een galawedstrijd door het Brusselse basketbalteam Phoenix en een show door de Brusselse artiesten Frenetik, Geeko, en YG Pablo."

Volgens het collectief zullen enkele vertegenwoordigers van de Stad Brussel aanwezig zijn.