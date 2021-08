📷 Vrenz Bleijenbergh verlaat Antwerp Giants voor Spaans avontuur

Vrenz Bleijenbergh verlaat Antwerp Giants. Hij tekende een contract van drie seizoenen bij het Spaanse Real Betis.

Telenet Antwerp Giants kondigde dinsdagavond op haar sociale media aan dat Vrenz Bleijenbergh volgend seizoen niet meer voor de club zal spelen. Na een mislukte NBA-draft kiest hij voor een Europees avontuur. Op dat moment was echter nog niet geweten welke club het zou worden.

"Na maar liefst 14 mooie seizoenen bij onze club nemen we vandaag helaas afscheid van Vrenz Bleijenbergh", staat op de sociale media van de club te lezen.

"Jammer genoeg (nog) geen NBA-avontuur voor Vrenz, maar wel een nieuwe uitdaging voor hem in het buitenland. Hij zal volgend seizoen uitkomen in de Spaanse Liga ACB, een knappe volgende stap in zijn basketbalcarrière."

"Vrenz groeide vanuit de jeugdreeksen door naar onze eerste ploeg Telenet Giants Antwerp. Wij nemen niet alleen afscheid van de 2020-2021 Rising Star, maar van een echte Giant in hart en nieren."

Een goed half uurtje later kondigde Real Betis de komst van Bleijenbergh aan op haar sociale media. Hij tekende er een contract voor de volgende drie seizoenen.