LA Lakers topfavoriet om kampioen te worden in de NBA? Mix van wereldsterren, shooters en ervaren spelers

Het duurt nog wel even voor het nieuwe NBA-seizoen begint, maar de ploegen zijn zich wel al aan het voorbereiden met trades en free agents. De LA Lakers lijken voorlopig het beste versterkt.

De LA Lakers zijn zich deze periode aan het bombarderen tot de topfavoriet om de nieuwe kampioen te worden in de NBA. Ze hebben namelijk hun sterren LeBron James en Anthony Davis kunnen houden en daar komt nu ook nog eens Russell Westbrook bij.

Russell Westbrook is "mister triple-double" en moet bij de Lakers voor meer aanvoer zorgen voor James en Davis. Toch is het nog maar de vraag of James en Westbrook niet allebei de bal te veel gaan willen opeisen. Als de sterren hun ego's aan de kant kunnen zetten, behoort een nieuwe titel zeker tot de mogelijkheden.

Zeker omdat de LA Lakers zich ook op andere vlakken goed hebben versterkt. Zo hadden ze vorig seizoen achter de driepuntlijn een probleem, maar met Kendrick Nunn, Malik Monk en Kent Bazemore lijkt ook dit probleem opgelost.

En dan zijn er nog Carmelo Anthony en Dwight Howard. Carmelo Anthony was in het verleden één van de grote sterren in de NBA, maar hij is het spelletje zeker nog niet verleerd. Howard begint dan weer aan zijn derde passage bij de LA Lakers en in zijn vorige passage was Howard met zijn rim protection cruciaal in de race voor de titel, die de Lakers uiteindelijk ook hebben kunnen winnen.

Het is dus wel duidelijk dat de LA Lakers tot de topfavorieten behoren om de nieuwe kampioen te worden in de NBA. Alleen is het dus nog maar de vraag of Westbrook en LeBron James samen het spel gaan kunnen leiden en wat de Brooklyn Nets, de andere grote topfavoriet met Kevin Durant, Kyrie Irving en James Harden, gaan presteren komend seizoen. Het belooft alvast een fantastisch jaar te worden in de Amerikaanse basketbalcompetitie.