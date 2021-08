OFFiCIEEL: Antwerp Giants haalt speler binnen met verleden bij Brooklyn Nets

De Antwerp Giants hebben al heel wat spelers zien vertrekken, maar de ploeg heeft ook al enkele straffe versterkingen binnengehaald. Zo kwam eerder al Jean-Marc Mwema terug naar de ploeg uit Antwerpen en nu halen ze ook Markel Brown binnen.

Markel Brown is een shooting guard en de Amerikaan heeft een verleden in de NBA, want in 2014 werd hij gedraft door de Brooklyn Nets. Daar speelde hij twee seizoenen voor hij naar Rusland vertrok.

Daarnaast was Brown ook nog in Turkije actief en vorig seizoen speelde de Amerikaan in Israël bij Hapoel Eilat. De Antwerp Giants laten op hun website weten dat de selectie met de komst van Brown nu compleet is.