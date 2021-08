OFFICIEEL: BC Oostende verlengt contract van ervaren Belg

BC Oostende gaat langer samenwerken met Pierre-Antoine Gillet. Onze landgenoot heeft zijn contract bij de Belgische kampioen namelijk verlengd. Zo blijft hij al zeker tot 2024 actief bij BC Oostende.

Pierre-Antoine Gillet, één van de sterkhouders bij BC Oostende, blijft langer bij de Belgische club. Hij heeft namelijk zijn contract verlengd tot 2024. Sinds vorig seizoen maakt Gillet opnieuw deel uit van de selectie van de Belgische kampioen.

Het is de tweede passage van Pierre-Antoine Gillet bij BC Oostende, want na 2017 trok hij even naar het buitenland om het bij Tenerife en Fuenlabrada te proberen. Sinds vorig seizoen is hij dus terug en vandaag maakte BC Oostende het nieuws bekend dat Gillet zijn contract met drie jaar heeft verlengd.