OFFICIEEL: Okapi Aalst haalt ex-speler van Kangoeroes Willebroek terug naar België

Okapi Aalst heeft een nieuwe speler aangetrokken. De Belgische ploeg plukt namelijk Shavon Coleman weg bij het Duitse Mitteldeutscher. In het verleden was Coleman al in België actief bij Kangoeroes Willebroek.

Shavon Coleman komt opnieuw naar België. Enkele jaren geleden was de Amerikaan al aan het werk bij Kangoeroes Willebroek, maar dan vertrok hij naar Israël om bij Hapol Holon aan de slag te gaan. Vorig jaar zat hij in Duitsland bij Mitteldeutscher. Nu komt hij dus terug naar ons land, want Shavon Coleman gaat bij Okapi Aalst aan de slag. De 29-jarige Coleman tekende een contract voor twee seizoenen bij de Belgische club.