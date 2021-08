Kawhi Leonard heeft beslissing genomen over zijn toekomst

Kawhi Leonard wil na een titel met de Toronto Raptors ook het kampioenschap binnenhalen met de LA Clippers. Hij heeft zijn contract bij de Amerikaanse ploeg namelijk verlengd met vier seizoenen.

Kawhi Leonard is samen met Paul George de grote man bij de LA Clippers en bij de Clippers zijn ze ook tevreden over de sterspeler. Ze hebben namelijk besloten om hem het maximumcontract te geven.

Kawhi Leonard was even een vrije speler, omdat hij zijn contract niet wilde verlengen. Hij wilde namelijk een beter contract en de Clippers zijn nu ook gezwicht. Volgens Shams zou het om een contract van vier jaar gaan over een totaal bedrag van 176 miljoen dollar.