OFFICIEEL: Oostende plukt ervaren Amerikaan weg uit Australië

Met Jean-Marc Mwema zag Filou Oostende onlangs een sterkhouder vertrekken. Heel lang liet opvolging niet op zich wachten: dinsdag maakte Oostende de komst bekend van Levi Randolph, een ervaren Amerikaan.

Randolph is een 28-jarige Amerikaan die vorig seizoen actief was bij de New Zealand Breakers in de Australische NBL. Hij scoorde er een gemiddelde van bijna 15 punten per match.

Eerder was de Amerikaanse shooting guard/small forward ook al in Europa actief bij Straatsburg, Sassari en Avellino.