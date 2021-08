Opvallend: Antwerp Giants en Bergen mogelijk in dezelfde groep in de Europe Cup

Vandaag werden in het basketbal de groepen geloot voor de Europe Cup. Met de Antwerp Giants en Bergen zitten twee ploegen in deze competitie en als Bergen haar kwalificatiewedstrijd tegen Leiden verliest, komen ze bij de Giants in de groep.

In de Europe Cup zitten de Antwerp Giants in groep F. Opvallend: als Bergen haar kwartfinale van de kwalificatiewedstrijden verliest tegen Leiden, zal de Belgische club in dezelfde groep zitten als de Antwerp Giants.

De andere tegenstanders in deze groep zouden het Portugese Sporting zijn en het Griekse Ionikos. Als Bergen haar wedstrijd tegen Leiden wint, maar in de halve finales verliest, komen ze in groep E en bij een nederlaag in de laatste kwalificatiewedstrijd komen ze in groep G.