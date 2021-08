📷 Belgian Cats kennen hun tegenstanders in de voorrondes voor het EK 2023

De Belgian Cats waren reekshoofd bij de loting voor de kwalificatiewedstrijden voor het EK 2023.

De kwalificatiewedstrijden worden in drie periodes afgewerkt: in november van dit jaar, in november 2022 en in februari 2023.

De Belgian Cats nemen het in de voorronde van het EK 2023 in groep A op tegen Bosnië-Herzegovina, Duitsland en Noord-Macedonië.