FIBA vergist zich tijdens loting EuroCup, aanpassingen voor Belgische ploegen

FIBA heeft tijdens de loting van de EuroCup voor de vrouwen een foutje gemaakt. Dat zorgt voor de Belgische ploegen voor een andere loting.

Bij de loting verwarde de verantwoordelijke van de FIBA zich in de barragewedstrijden van Luik en Kortrijk. Luik neem het op tegen het Noorse Ukriken en Kortrijk tegen het Franse Tarbes.

Zij werden echter aan de foutieve poule ingedeeld. Luik werd ingedeeld in groep L bij het Franse Villeneuve-d'Ascq, het Tsjechische KP Brno en de winnaar van de wedstrijd tussen het Portugese Uniao Sportiva en het IJslandse Haukar. Na een rechtzetting van de FIBA is het Kortrijk dat in deze groep L wordt ingedeeld.

Als Luik door de barrages geraakt, spelen ze in groep J tegen het Franse Lyon, de club van Julie Allemand. Daarnaast zitten ook het Slovaakse Ruzomberok en het Spaanse Estudiantes Madrid in die poule.