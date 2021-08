Gjergja met krop in de maag tegen Giants: "Het zal emotioneel zijn hem in een ander shirt te zien"

Filou Oostende nam afscheid van Loïc Schwartz en Jean-Marc Mwema.

Schwartz trekt naar het Griekse ASP Promitheas Patras, terwijl Mwema terug naar de Antwerp Giants gaat. "Zo gaat dat", vertelt Dario Gjergja aan Het Nieuwsblad. "Loic Schwartz drukte zijn wens uit in het buitenland te basketten. Dit is zijn momentum."

Voor Mwema is het een ander verhaal, want die komt in de competitie Filou Oostende tegen. "Natuurlijk is het spijtig dat ook Jean-Marc Mwema ons verliet, want ook hij was deel van mijn familie geworden. Het zal emotioneel zijn hem in een ander shirt tegen ons te zien basketten."

Eerder maakte ook al Vincent Kesteloot de overstap van Filou Oostende naar Antwerp Giants.