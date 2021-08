Straf nieuws rond de 3x3 Lions: fictieve wedstrijden georganiseerd om te kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen

Er is deze ochtend zeer bizar nieuws naar buiten gekomen over de 3x3 Lions. Zo zouden er fictieve wedstrijden georganiseerd zijn, zodat de Lions zich konden kwalificeren voor de Olympische Spelen.

Er is nog niet veel informatie bekend, maar volgens De Standaard zouden de 3x3 Lions fictieve wedstrijden hebben georganiseerd om te kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen. Via die fictieve wedstrijden kregen ze namelijk een hogere ranking en konden ze deelnemen aan de kwalificatietoernooien in Graz en Debrecen.

Via het kwalificatietoernooi in Debrecen konden onze Lions zich uiteindelijk ook plaaten voor de Spelen en daar maakte onze nationale ploeg een zeer sterke indruk door op de vierde plaats te eindigen. Net geen medaille dus voor de 3x3 Lions.