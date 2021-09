Vincent Kesteloot ruilt Antwerp Giants voor andere Belgische ploeg: "Mentaliteit en ervaring"

Belgian Lion Vincent Kesteloot speelt volgend seizoen niet langer voor Antwerp Giants. Hij trekt naar Spirou Charleroi.

Voor Kesteloot wordt Charleroi de vierde Belgische werkgever. Eerder speelde hij al voor Giants, Oostende en Okapi.

Sportief directeur Axel Hervelle van Charleroi is blij met de komst van Kesteloot. “Met Vincent halen we een forward die zich al bewezen heeft op nationaal en internationaal niveau. Met zijn mentaliteit en ervaring zal hij enorm veel bijbrengen in deze groep. We kijken ernaar uit om hem aan het werk te zien in de kleuren van Charleroi.”

Vincent Kesteloot werd driemaal kampioen met Oostende en won tweemaal de Beker van België. Met de Giants veroverde hij één keer beker.