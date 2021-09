Ann Wauters reageert nog eens op de kwetsende uitspraken van sportjournalist Eddy Demarez

Het wereldje van de Belgian Cats stond op zijn toekomst toen ze terugkeerden uit Tokio. Op Sporza had Eddy Demarez zich uitgelaten over de geaardheid van de Cats.

De woorden die tijdens een opengebleven stream te horen waren deden de Cats veel pijn. "We vielen uit de lucht en waren in eerste plaats aangedaan en gekwetst", reageert Ann Wauters in De Ideale Wereld. "Wat durft die wel over ons te zeggen? De Whatsappgroep stroomde vol, maar vooral met emoji's. We zijn eigenlijk nog heel braaf geweest."

Kort na de uitspraken, vroegen de Belgische basketbalbond, Basketball Belgium en de Belgian Cats het ontslag van sportjournalist Eddy Demarez. "We hebben wel gezien dat het heel wat in beweging kan brengen."

Over het ontslag kan volgens Wauters opnieuw gesproken worden. "Dat is een felle stap en ik denk dat de beslissing ook een beetje in the heath of the moment is uitgesproken. Met de tijd denk ik dat we daar niet meer allemaal volledig achterstaan. Iedereen heeft recht op een tweede kans. We willen als ploeg absoluut geen wraak. Wel zijn we bereid om te kijken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden."