Belgisch basketnieuws: 3X3 Lions ook vierde op WorldTour in Montreal, transfer voor Belgian Cat Jana Raman

Bij onze nationale ploegen valt wat nieuws te rapen, zowel bij de 3X3 Lions als bij de Belgian Cats. De 3X3 Lions zijn als Team Antwerp op tour, nadat ze voor België vierde werden op de Olympische Spelen en er zoveel controverse ontstond. Bij de Cats zet Raman een belangrijke stap in clubverband.

Ondanks de heisa over mogelijke fraude voorafgaand aan hun deelname aan de Olympische Spelen, blijven de 3X3 Lions op het terrein aardige sportieve prestaties leveren. Ze waren als Team Antwerp aanwezig op de WorldTour in Montreal. De Belgische spelers die actief waren op de Spelen zijn meteen ook de spelers van Team Antwerp.

In de poulefase had Antwerp gewonnen met 21-11 van Manila Chooks en met 21-9 van Edmonton. Dat leverde een plek op in de kwartfinales. Vervolgens werd met 22-13 afgerekend met het Zwitserse Lausanne. In de halve finales verloren de Antwerpenaren wel met 21-12 van Amsterdam Talent&Pro.

Belgian Cat Jana Raman gaat binnenkort bij een andere club spelen. Ze blijft wel actief in Spanje. Ze trekt echter de deur achter zich dicht bij Estudiantes Madrid. Raman zal te bewonderen zijn in de LF Challenge, een nieuwe reeks net onder de Liga Femenina. Nou Paterna is haar nieuwe ploeg, een club die zich situeert in de omgeving van Valencia.