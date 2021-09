EK 3X3 in Parijs: Straffe vervangster voor geblesseerde speelster, geen wijziging bij mannen

Van 10 tot en met 12 september wordt in Parijs de Caisse D'Epargne FIBA 3x3 Europe Cup gespeeld. Zowel de 3x3 Lions als de 3x3 Cats plaatsten zich via het kwalificatietornooi in Tel Aviv eerder dit jaar.

De 3x3 Cats kunnen niet rekenen op de geblesseerde Elise Ramette. Zij wordt vervangen door Becky Massey. Marie Vervaet, Lut De Meyer en Laure Resimont zijn wel opnieuw van de partij. De Belgische dames zijn ingedeeld in Groep C en openen op vrijdag 10 september het tornooi tegen Roemenië (17u30). Hun tweede partij in de groepsfase – tegen Hongarije – staat dezelfde dag om 19u20 gepland.

In het team van de 3x3 Lions zijn er geen wijzigingen. Hetzelfde team dat de kwalificatie afdwong, zal ook in Parijs de Belgische kleuren vertegenwoordigen. Thibaut Vervoort, Rafaël Bogaerts, Thierry Marien en Nick Celis nemen het op zaterdag 11 september in Groep A op tegen Oekraïne (17u55) en om 19u45 tegen Servië, nog steeds het nummer 1 op de wereldranking bij de mannen. De kwartfinales, halve finales en finales bij zowel de dames als de mannen zijn gepland op zondag 12 september.

Het tornooi gaat door in de Jardins de Trocadero met zicht op de Eiffeltoren in Parijs. 3.500 toeschouwers zijn welkom voor dit gratis event, al moet je wel kunnen aantonen dat je volledig gevaccineerd bent of een negatieve PCR-test van max. 48u oud kunnen voorleggen.