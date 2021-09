3X3 Belgian Cats grijpen naast zege in groepsfase op EK in Parijs, nederlaag na verlenging betekent uitschakeling

Het was net niet voor de 3X3 Belgian Cats op het EK in Parijs. De eerste twee matchen werden door België verloren met een klein verschil. Tegen Hongarije dwongen de Cats zelfs verlengingen af, maar daarin trokken ze aan het kortste eind.

Eerst moesten ze aan de bak tegen Roemenië. Lange tijd was het een evenwichtige wedstrijd en mochten Laure Resimont (foto), Becky Massey, De Meyer en Vervaet op zijn minst hopen op de overwinning. Die kwam er niet, want door twee fouten en twee vrijworpen in de slotminuut kantelde de match de kant van Roemenië op. Het werd 17-14.

De Belgian Cats kregen met zicht op de Eiffeltoren een nieuwe kans tegen de Hongaarse dames. Met een achterstand van 13-10 had België in de slotfase nog één en ander goed te maken. Dat deed het ook. Resimont bracht ons met vrijworpen terug tot 13-12 en haar tweepunter maakte er 14-14 van.

KANSEN OP ZEGE NIET GEGREPEN

Nadien kreeg België enkele kansen om de overwinning te pakken, maar deze werden niet benut. In de verlenging pakte Hongarije de winst met een tweepunter: 16-14. Een domper voor de Cats, zeker in de tweede wedstrijd zat de zege er echt wel in. Ze hadden die ook echt nodig: door de twee nederlagen uit twee wedstrijd liggen de 3X3 Cats er al uit na de groepsfase.