Belgisch basketbalnieuws: 3X3 Belgian Lions winnen en verliezen op EK, Oostende wint de Supercup

Best een belangrijke dag voor het Belgisch basketbal. Met om te beginnen de 3X3 Belgian Lions die in actie kwamen op het EK. Ze wonnen nipt van Oekraïne, maar verloren van Servië. In clubverband stond de Supercup op het programma, tussen Oostende en de Nederlandse kampioen Leiden.

Na de uitschakeling van de 3X3 Belgian Cats in de groepsfase, hoopten de 3X3 Belgian Lions beter te doen op het EK. Hun eerste opgave was een match tegen Oekraïne. Vanaf 2-2 begonnen de Lions uit te lopen. Eerst naar 5-2 en vervolgens naar 10-5. Oekraïne kwam hierna nog fel opzetten. Bij 11-10 voor de Belgen strandde de Oekraïense buzzer-beater op de ring: de Lions kwamen dus weg met de overwinning.

De tegenstander in de tweede groepswedstrijd was Servië, een topland in het 3X3 basketbal. Servië liep meteen 5-1 uit en leidde ook halfweg de partij nog comfortabel. De tweepunters vlogen de Belgen om de oren. Uiteindelijk toonde Servië zich met 20-12 te sterk, geen schande voor de Belgen. Als Servië ook van Oekraïne wint, eindigt België tweede in poule A en gaat het door naar de volgende ronde.

OOSTENDE LIJKT KLAAR VOOR BNXT LEAGUE

In het traditionele basketbal zit er weer een nieuw seizoen aan te komen voor de clubs. In 2021 start voor het eerst BNXT League, zeg maar de samensmelting van de Belgische en Nederlandse competitie. Voorproefje was de BNXT Supercup, die tussen de Nederlandse kampioen Leiden en de Belgische kampioen Oostende ging. Oostende gaf Leiden een pak voor de broek en haalde met 68-90 de Supercup binnen.