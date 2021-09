Uitslag van match tussen andere landen is 3X3 Belgian Lions niet gunstig gezind en dat betekent uitschakeling op EK

De vroege uitschakeling is dan toch een feit voor de 3X3 Belgian Lions op het EK. Nadat zij hun twee groepsmatchen hadden afgewerkt, was er nochtans nog hoop op de kwalificatie. Een verrassing in de match tussen Servië en Oekraïne verpeste de Belgische droom.

De 3X3 Belgian Lions wonnen in groep A op het EK in Parijs nipt met 11-10 van Oekraïne. Vervolgens verloor België wel met 20-12 van Servië. Dat was ook de favoriet in de groep. Als de Serviërs zouden winnen van Oekraïne, was er niets aan de hand en ging België door naar de volgende ronde. Het draaide echter anders uit. Oekraïne pakte uit met een stunt en versloeg Servië met 21-17. Daardoor wonnen de drie landen elk één van hun twee groepsmatchen. In dat geval geeft het gemiddelde qua aantal gescoorde punten de doorslag. SERVIË EN OEKRAÏNE SCOREN MEER Dat zorgt er voor dat Servië en Oekraïne als respectievelijke nummers 1 en 2 van de groep doorgaan en België als nummer 3 uitgeschakeld is. Servië scoorde gemiddeld 18,5 punten en Oekraïne 15,5. De 3X3 Lions moesten het stellen met een gemiddelde van 11,5.