Geen Champions League voor Bergen, maar wel in de groep met de Antwerp Giants op de FIBA Europe Cup

Bergen is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League in het basketbal. De Belgische ploeg verloor in de kwartfinales op het kwalificatietoernooi van het Nederlandse Leiden met 74-76.

Bergen wilde zich dit seizoen plaatsen voor de Champions League, maar de Belgische ploeg is er niet in geslaagd om zich te plaatsen. De kwartfinales van het kwalificatietoernooi werden het eindstation voor Bergen. Daarin verloor de ploeg namelijk van Leiden met 74-76. Bergen zal daardoor te zien zijn in de FIBA Europe Cup en daarin komen ze een opvallende tegenstander tegen, want Bergen zit in groep F bij onder meer de Antwerp Giants. Ook Ionikos uit Griekenland en Sporting Portugal zitten in deze groep.