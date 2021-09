Dan toch geen pauze voor Belgian Cat Marjorie Carpréaux: ze gaat opnieuw in de Belgische competitie aan de slag

Marjorie Carpréaux gaf vorige week nog aan dat ze een pauze wilde inlassen, maar ze zal dan toch in het basket te zien blijven. De Belgian Cat gaat in de Belgische competitie bij Namen aan de slag.

Dan toch geen pauze voor Marjorie Carpréaux. De point guard wilde haar carrière even on hold zetten na een zwaar jaar, maar ze heeft dan toch besloten om te blijven spelen. Ze gaat volgens Sporza namelijk bij Namen aan de slag.

Namen is geen kleine ploeg in het Belgische basketbal, want de ploeg werd het laatste seizoen nog kampioen. Het is ook geen onbekende ploeg voor Carpréaux, want ze was er eerder ook al tussen 2005 en 2008 aan de slag.