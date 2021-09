Loting voor achtste finales Beker van België bekendgemaakt

Vandaag werd in Gent geloot voor de Beker van België Heren. De achtste finales omvatten nog clubs uit Top Division Men 1 en 2 en van de BNXT-League.

De top vier clubs van het vorige seizoen uit de EuroMillions League genieten bescherming in deze ronde. Zij kunnen niet uitkomen tegen een andere BNXT-club. A en B-teams uit dezelfde club kunnen ook niet tegen elkaar uitkomen in deze ronde.

De wedstrijden van de achtste finales van de Beker van België Heren worden gespeeld in het weekend 29-30-31 oktober. De enige match-up tussen 2 BNXT-teams wordt beslecht in een back-to-back, alle andere duels worden in 1 wedstrijd afgewerkt. De Top Division-teams genieten het thuisvoordeel.

Deze wedstrijden kwamen uit de bus:

Oostkamp – Okapi Aalst

Comblain – Filou Oostende

Limburg United Two – Mons-Hainaut

Royal IV Brussel – Antwerp Giants One

Falco Gent – Phoenix Brussels

Spirou Charleroi – Leuven Bears

Antwerp Giants Two – Kangoeroes Mechelen

Kortrijk Spurs – Limburg United One