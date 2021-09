Okapi Aalst bouwt verder met nieuwe commerciële manager, ook extra speler aangetrokken

Okapi Aalst wil dit seizoen de aansluiting vinden met de top van het Belgische basketbal.

De club zet verder in op de samenwerking met Osiris Aalst. Om die vlot te laten verlopen is Bart De Moor aangeworven als voltijds commercieel manager. Vanaf 1 oktober neemt de club wel afscheid van Erwin Callebaut.

Okapi heeft er voor de komende twee maand ook een nieuwe speler bij. Omar Calhoun wordt binnengehaald om de geblesseerde Shevon Coleman te vervangen.

Calhoun opende zijn carrière in Finland e, speelde ook nog in Italië, Polen, Hongarije en Oekraïne. Daar haalde hij een gemiddelde van 17 punten per wedstrijd. Hij blijft voorlopig twee maand.

“Nadien zal de sportieve cel en het bestuur evalueren om hem al dan niet als blijvende rotatie aan te werven. Okapi toont de ambitie om bij de eerste 5 te eindigen en na Nieuwjaar deel te nemen aan de Golden league”, laat de club weten.