Oostende en Antwerp ronden ook hun tweede opdracht met glans af

Een aantal Belgische ploegen, onder andere Oostende en Antwerp, hebben hun tweede match in de BNXT League gespeeld. De eerste misstap van deze twee ploegen laat nog op zich wachten. Oostende en Antwerp boekten beiden overtuigende zeges.

Oostende had in zijn opener al Brussels in de pan gehakt en deed nu hetzelfde met Leuvens. De bezoekers hielden gelijke tred tot aan het einde van het eerste kwart, maar dan was het ook echt voorbij. Vijf spelers van Oostende haalden dubbele cijfers, de kustploeg zegevierde met 79-56.

Antwerp maakte de verre verplaatsing naar Charleroi. De Carolo's konden de Giants maar weinig in de weg leggen. Zowel defensief als offensief was Antwerp veruit de betere ploeg. Met een eenvoudige 65-83 haalde het dan ook de overwinning binnen.

BERGEN HAALT HET NIPT IN LIMBURG

Ook Bergen heeft een tweede overwinning beet, al werd het door Limburg United wel tot het uiterste gedwongen. Het werd 67-68. Brussels veerde recht na de pandoering die het tegen Oostende te slikken kreeg: de hoofdstedelingen klopten Aalst met 78-72.