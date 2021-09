Julie Allemand reageert op vertrek van Philip Mestdagh bij Belgian Cats

Coach Philip Mestdagh werd bij de Belgian Cats bedankt voor bewezen diensten. De Cats zelf bleven opvallend stil over zijn vertrek.

Coach Mestdagh werd op sociale media niet bedankt of zo door de Cats zelfs, maar liet weten dat hij hen wel gehoord had via een persoonlijk berichtje of zo.

Julie Allemand liet wel van zich horen, als enige. “Als leider heb ik een speciale band met de coaches omdat ik hun verlengstuk op het veld ben”, vertelt Julie Allemans aan Pickx. “De coaches leren ons een hoop dingen. Dat is de rijkdom van basketbal. In contact met iedereen, blijf je groeien. Dit is nog meer het geval met mijn individuele coach met wie ik al 7 jaar samenwerk.”

Dat zijn ontslag er zat aan te komen leek al een tijdje duidelijk doordat er maar geen contractverlenging kwam. “Wat Philip betreft, is het helaas de wet van de sport. In Frankrijk wisselen ze van coach, in Spanje ook. Misschien ook in Servië. In Lyon zou ik in januari terugkomen voor een coach en in april verneem ik dat het een andere zal zijn. Als topspeler moet je je aanpassen.”

De Belgian Cats hebben het avontuur van de voorbije jaren voor een groot stuk aan Mestdagh te danken. “Hij is degene die de ploeg heeft gecreëerd, die dit team zo ver heeft gebracht en die de mensen het vrouwenbasketbal in België heeft laten ontdekken. Ik dank hem voor al het werk dat hij heeft gedaan. Maar nu moeten we vooruit blijven gaan. Misschien is het tijd voor een nieuw tijdperk.”