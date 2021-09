Vincent Kesteloot blikt terug op vertrek bij Antwerp Giants: "Hoort bij het vak"

Vincent Kesteloot speelt dit seizoen voor Spirou Charleroi in de BNXT League, nadat hij last minute vertrok bij Antwerp Giants.

Het was een ietwat vreemde transfer van Kesteloot, maar er zat duidelijk meer achter. “Het was ingewikkeld vorig seizoen in Antwerpen”, vertelt Vincent Kesteloot aan La Dernière Heure.

Kesteloot paste niet in het systeem van de Giants. “Ik kende mijn rol, maar ik kon mijn basketbal niet spelen. Ik ben een teamspeler en we hadden veel jongens die voor zichzelf iets wilden creëren. Het was niet makkelijk, maar misschien had ik zo’n seizoen nodig om mentaal te groeien.”

Na zeven seizoenen in België achtte Kesteloot de tijd gekomen om een nieuwe stap te zetten, richting buitenland. “Ik had verschillende aanbiedingen, met name in Frankrijk, die een goede stap zouden zijn geweest voor de rest van mijn carrière, maar uiteindelijk is het niet doorgegaan en werd de transfer op het laatste moment geannuleerd. Mentaal was het niet makkelijk om ermee om te gaan, maar dat hoort bij het vak.”