Antwerp lijdt in eigen huis derbynederlaag tegen Mechelen, Oostende haalt opnieuw verschroeiend uit

De eerste uitschuiver van het seizoen voor Antwerp: de derbynederlaag tegen Mechelen. Een ontketende Nate Grimes was een gesel voor de Giants en schonk de bezoekers de zege. Oostende is momenteel niet op een foutje te betrappen: het trakteerde ook Luik op een fikse rammeling.

De Lotto Arena was het decor van een Mechelse punt, met Grimes die goed was voor liefst 29 punten en 22 rebounds. Defensief bleken de Giants te kwetsbaar. Dat kon onvoldoende worden goedgemaakt in offensief opzicht: Antwerp verloor met 85-90.

OOSTENDE EN BERGEN HEBBEN 3 OP 3

Mechelen is nog ongeslagen, maar speelde ook nog maar twee wedstrijden. Oostende en Bergen zitten al aan drie overwinningen. Oostende won elk van zijn wedstrijden al met een enorme overmacht en dat was tegen Luik niet anders. De 98-64-score was meer dan duidelijk.

Bergen bracht in zijn partij tegen Brussels exact hetzelfde verschil op het scorebord: het werd 103-69. Leuven versloeg Limburg met 73-59. Charleroi ging dan weer met 55-68 winnen in Aalst.