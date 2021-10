Eerste trainerswissel is een feit: Limburg United stuurt zijn coach na drie nederlagen al de laan uit

In de BNXT League zit de druk er op: Limburg United heeft zijn coach ontslagen na de eerste drie competitiewedstrijden. Limburg won geen enkele van zijn drie matchen en Sacha Massot betaalt het gelag. Het verlies in Leuven kostte zijn 'kop'.

In het begin van het seizoen spelen de Belgische teams tegen mekaar. Het is zaak om snel punten te pakken, want wanneer de ontmoetingen met de Nederlandse ploegen eraan komen, zal het er niet makkelijker op worden. Limburg handelt dan ook meteen nadat het in zijn eerste drie competitiematchen aan het kortste eind trok.

In de eerste twee duels waren de tegenstanders wel Antwerpen en Bergen, de nummers 3 en 2 uit de afgelopen competitie. Dat bezorgt Massot geen respijt. De verplaatsing naar Leuven was wel een haalbare kaart, maar in die wedstrijd kon geen vuist gemaakt worden en dat zal in Limburg hard zijn aangekomen.

WESTPHALEN OPVOLGER VAN MASSOT

"Limburg United heeft beslist om de samenwerking met headcoach Sacha Massot met onmiddellijke ingang te beëindigen omwille van de tegenvallende resultaten en prestaties", staat op de site van de club te lezen. "De club betreurt dat het tot deze beslissing is moeten komen en bedankt Sacha voor het harde werk dat hij heeft geleverd. Raymond Westphalen zal de taak van headcoach op zich nemen."