Leuven via verlenging naar tweede overwinning op rij en Limburg verliest ook met nieuwe coach

Met twee wedstrijden is het basketweekend reeds ingezet. Onder meer Leuven en Limburg kwamen in actie. Die twee ploegen hadden net nog tegen mekaar gespeeld: Leuven won die partij. Het boekte een tweede overwinning op rij met winst in Luik, bij Limburg is de kentering nog niet ingezet.

Leuven scoorde uit bij Luik meteen vlot in het eerste kwart en de voorsprong van twaalf punten werd lange tijd min of meer behouden. In de laatste tien minuten kwam Luik nog met een ferme eindspurt: door het laatste kwart met 23-10 te winnen, sleepte het nog een verlenging uit de brand (83-83). In die verlenging hielden ze bij Leuven dan toch het hoofd koel: het werd uiteindelijk 94-97. Limburg had na drie nederlagen op rij trainer Massot ontslagen en hem vervangen door Westphalen. Het werd voor die laatste niet het gedroomde debuut. Het was wel spannend, maar Charleroi was een tikkeltje beter. Aan het eind van de avond flikkerde er 67-72 op het scorebord: het blijft dus wachten op die eerste overwinning voor Limburg.