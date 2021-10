Antwerp Giants zetten uitschuiver knap recht tegen Belgische finalist van vorig seizoen

De Giants kunnen na vier matchen drie overwinningen voorleggen en zo zal de rust in Antwerpen toch wel wederkeren. Antwerp had zijn vorige thuiswedstrijd verloren van Mechelen, maar kon tegen Bergen wel aan het langste eind trekken.

In het eerste kwart hielden Antwerp en Bergen mekaar perfect in evenwicht. Rogiers bleef maar scoren voor de Giants, de thuisploeg liep zo uit naar 37-28. Bij de rust gaf het scorebord een verschil van tien punten aan tussen beide teams.

Antwerp bleef zowel defensief als offensief zijn werk doen. In het laatste kwart slaagde het er dan ook nog eens in om ferm door te duwen naar 67-48. Bergen hing in de touwen, maar had wel nog een reactie: de volgende twaalf punten waren voor de Henegouwers. Antwerp hield het hoofd koel in de slotfase en liet de zege niet meer uit zijn handen glippen. Het werd 73-62.

OOSTENDE SLAAT TOE IN LAATSTE KWART

Ook Oostende is opnieuw een overwinning rijker. Het moest er wel voor knokken deze keer. Aalst leidde bij het ingaan van het laatste kwart nog met één punt verschil, maar Oostende won toch met 89-84. De kustploeg is nog ongeslagen.