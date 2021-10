Eerste oefenwedstrijd afgewerkt in de NBA: Brooklyn Nets te sterk voor de LA Lakers

Binnen enkele weken staat er een nieuw seizoen in de NBA op het programma, maar sinds vannacht zijn de ploegen ook aan hun voorbereiding op het nieuw seizoen begonnen met oefenwedstrijden.

De voorbije nacht stond de eerste oefenwedstrijd op het programma. Het was meteen een mooie wedstrijd, want de Brooklyn Nets stonden tegenover de LA Lakers. Grote namen als Irving, Durant, James en Westbrook kwamen echter nog niet in actie.

De Brooklyn Nets haalden uiteindelijk vlot de zege binnen met 123-97. Millsap maakte een goede indruk met 10 punten en 10 rebounds. Bij de Lakers speelde onder meer Anthony Davis 11 minuten en daarin haalde hij 6 punten.