Een basketlegende houdt het voor bekeken: Pau Gasol zet een punt achter zijn carrière

Slecht nieuws voor de fans van basketbal, want de ervaren Spanjaard Pau Gasol zal niet langer op het veld te zien zijn. Gasol is een echte basketlegende, maar hij heeft een punt gezet achter zijn fantastische carrière.

En fantastisch mag je letterlijk nemen, want Gasol was in zijn carrière een zeer indrukwekkende speler. Hij haalde onder meer goud op het WK en het EK met Spanje en hij won ook zilver en brons op de Olympische Spelen.

Ook in clubverband maakte Gasol naam. Hij speelde onder meer bij de San Antonio Spurs en Milwaukee Bucks, maar ook voor de LA Lakers, waar hij was uitgegroeid tot één van de beste vrienden van de overleden basketicoon Kobe Bryant. Bij de Lakers won Gasol meerdere titels.