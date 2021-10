Gemiste start doet Oostende de hele wedstrijd achtervolgen in eerste Champions League-wedstrijd

Voor Oostende is de Champions League begonnen met een nederlaag. Het was dan ook achtervolgen geblazen van in de beginfase op bezoek bij het Turkse Tofas Bursa. Het is vooral door die gemiste start dat Oostende uiteindelijk verloor met 92-83.

Door het enthousiasme van de thuisfans kon dat niet komen, want de arena was haast volledig leeg. Desondanks stond na zeven minuten al een 17-7 op het scorebord. Die kloof van tien punten bleef zowat de hele wedstrijd op het scorebord staan. TELKENS EEN ANTWOORD VAN DE TURKEN Af en toe sloop Oostende wel wat dichterbij, maar dan kreeg het weer te maken met een stevig antwoord van de Turken. Bij 76-58 leek Oostende helemaal in de touwen te hangen. Randolph en Gillet scoorden wel vlot, in de slotfase naderde Oostende toch weer enigszins. Aan het einde van de wedstrijd bedroeg de kloof negen punten en had Oostende toch kennisgemaakt met de eerste nederlaag van het seizoen. In de competitie is de kustploeg immers nog ongeslagen.