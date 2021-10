Mechelen Kangoeroes lijdt op eigen terrein eerste nederlaag van het seizoen

Met een stunt bij Antwerp Giants had Mechelen Kangoeroes laten zien dat er wel muziek zit in zijn ploeg. Dat was is inmiddels wel ruim anderhalve week geleden en in de eigen Winketkaai heeft Mechelen nu zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden tegen Aalstar.

Mechelen Kangoeroes kon de enige zaterdagavondmatch met Belgische teams in de BNXT League met vertrouwen aanvatten, want het had zijn twee enige wedstrijden winnend afgesloten. Aalstar daarentegen verloor drie keer op rij nadat het zijn openingsmatch had gewonnen. Anderzijds hadden de Aalstenaren vorige week het Oostende nog wel best lastig gemaakt. Na het eerste kwart leidde Mechelen met 25-12. Aalst begon echter aan een geweldige reeks in deze wedstrijd: het scoorde twaalf punten op rij. Dat maakte dat de bezoekers op een bepaald moment een voorsprong van 13 punten genoten. Ze legden de aanval van de thuisploeg helemaal lam in het tweede kwart. DRIEPUNTER AALST IS DOODSTEEK VOOR MECHELEN Na een gelijkopgaand derde kwart hadden beide teams het lastig om te scoren in de slotfase. Mechelen leek de kloof helemaal te dichten: het naderde tot op één punt. Op dat moment pakte Aalst uit met een driepunter om van 71-72 naar 71-75 te gaan. Een tik waar Mechelen niet van herstelde: ondanks dat er nog aardig wat tijd op de klok stond, scoorde het niet meer. Twee vrijworpen zorgden voor de 71-77-eindstand.