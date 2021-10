Ploeg die nog niet verloor klopt ploeg die nog niet won: Oostende staat geen verrassing toe en blijft foutloos

Het is geen verrassing geworden, wel het te verwachten resultaat: Oostende is gaan winnen op het terrein van Limburg United. Limburg heeft dit seizoen nog altijd niet gewonnen, Oostende daarentegen verloor nog niet in de competitie.

Limburg heeft wel de verdienste dat het deze wedstrijd met enorm veel enthousiasme aanpakte. Het speelde een uitstekende eerste helft en leidde bij de rust met negen punten. Oostende moest op een gegeven moment wel wakker schieten en deed dat na de pauze. Offensief sloeg de machine eindelijk aan. Via Randolph, Booth III en Gillet zette het nog orde op zaken: Oostende won met 81-88. Er was nog één andere wedstrijd waar het basketbalweekend werd mee ingezet: Luik - Bergen. Ook in deze affiche werden de te verwachten waardeverhoudingen gerespecteerd. Luik stelt het ook nog zonder zege en was van in het begin al op achtervolgen aangewezen. Bergen leidde na het eerste kwart met 11 punten en dikte de kloof in het vervolg van de match nog aan met 1 puntje. Het werd 72-84.