Opvallend: sterkhouder Kyrie Irving mag voorlopig niet spelen in thuiswedstrijden van de Brooklyn Nets

Kyrie Irving is één van de sterspelers van de Brooklyn Nets, maar de point guard heeft slecht nieuws gekregen voor de start van het nieuwe seizoen. Voorlopig mag Irving namelijk niet spelen in de thuiswedstrijden van zijn ploeg.

Kyrie Irving heeft er voorlopig namelijk voor gekozen om zich niet te laten vaccineren. Volgens Sporza mag je dan echter niet in een sportzaal in de staat New York, waardoor Kyrie Irving dus niet binnen kan.

Steve Nash, de coach van de Brooklyn Nets, bevestigde het nieuws dat ze komend seizoen niet op Irving kunnen rekenen in de thuiswedstrijden. Een serieuze aderlating voor de Nets, want ze worden gezien als één van de outsiders voor de titel.