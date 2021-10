Goed nieuws voor Philadelphia 76ers? Sterspeler zou opnieuw bij de selectie aansluiten

Het gaat niet zo goed tussen Ben Simmons en de Philadelphia 76ers. De point guard zou namelijk azen op een transfer en was niet aanwezig op de mediadag en het trainingskamp, maar de 76ers kunnen daar niet mee lachen.

Daarom hebben de Philadelphia 76ers voorlopig beslist om Ben Simmons voor een deel niet uit te betalen. Een deel van zijn salaris zou voorlopig op een geblokkeerde rekening staan, want de ploeg wil zien welke straffen ze kunnen uitdelen aan de point guard.

Volgens Adrian Wojnarowski van ESPN zou de financiële kwestie voor beweging gezorgd hebben, want Simmons is nu een terugkeer naar de selectie aan het overwegen. Het is echter niet duidelijk of Philadelphia de sterspeler meteen weer in de armen zal sluiten.