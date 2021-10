Oefenmatchen NBA: zware nederlaag voor LA Clippers, Utah Jazz maakt indruk

In de Verenigde Staten zijn de NBA-ploegen volop bezig aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Zo stonden er al heel wat oefenmatchen op het programma en ook vannacht kwamen 14 ploegen in actie.

Eén van de meest verrassende uitslagen was bij de LA Clippers terug te vinden. De ploeg uit Los Angeles verloor namelijk met zware 100-128 cijfers van de Minnesota Timberwolves. D'Angelo Russell maakte indruk met 19 punten en 9 rebounds.

Naar de Utah Jazz dan. Utah werd vorig jaar eerste in de reguliere competitie in het westen en ook nu lijken ze een ploeg om in de gaten te houden. De Jazz haalde het met 96-127 van de New Orleans Pelicans, dankzij onder meer 19 punten en 19 rebounds van Rudy Gobert.

In het oosten stond er nog een topper tussen de Brooklyn Nets en de Philadelphia 76ers op het programma. Philadelphia haalde het, zonder Ben Simmons, met 104-115. Bij Brooklyn was Irving er niet bij, maar Harden (21 punten) en Durant (23 punten) waren wel van de partij. Bij Philadelphia waren Korkmaz (27 punten) en Drummond (16 punten) de uitblinkers.

Andere wedstrijden:

Houston Rockets - Toronto Raptors: 92-107

Charlotte Hornets - Miami Heat: 103-104

Detroit Pistons - Memphis Grizzlies: 92-127

Sacramento Kings - Portland Trail Blazers: 107-93