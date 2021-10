OFFICIEEL: Telenet Antwerp Giants heeft vervanger van Markel Brown beet

Telenet Giants Antwerp zat met de handen in het haar nadat het Markel Brown zag uitvallen met een zware hamstringblessure. Dinsdagochtend stelden de Giants met Jaylen Hands zijn vervanger voor.

Jaylen Hands (22) is een Amerikaanse combo guard die de komende maanden de afwezigheid van Markel Brown moet komen opvangen bij de Telenet Giants Antwerp. Mogelijk maakt hij zondag tegen Leuven zijn debuut.

Hands komt over van het Duitse Riesen Ludwigsburg.

"Hij heeft een prima shot, kan goed creëren voor anderen en is uitstekend in open court-situaties met zijn snelheid. We zijn er zeker van dat Jaylen de ploeg de komende periode zal helpen haar doelstellingen te bereiken", klinkt het op de officiële clubkanalen.