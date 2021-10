Ook tweede wedstrijd voor Oostende geen succes in de Champions League: Belgische club verliest van Straatsburg

Oostende is er niet in geslaagd om haar tweede wedstrijd in de Champions League tot een goed einde te brengen. De Belgische club verloor namelijk met 77-83 van de Franse club Straatsburg.

De eerste wedstrijd had Oostende al verloren van Tofas Bursa en dus wilde de Belgische club zich wel laten zien in de tweede wedstrijd. Ze deden goed mee met Straatsburg, want bij de rust had de Franse club maar een kleine bonus (38-39 voorsprong). Ook in de tweede helft bleef het enorm spannend, maar Straatsburg trok uiteindelijk toch het laken naar zich toe en won met 77-83. Oostende staat zo op de derde plaats in haar groep, terwijl Straatsburg aan de leiding staat.