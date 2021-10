Bergen is er niet in geslaagd om haar eerste wedstrijd in de Europe Cup te winnen

Bergen speelde gisterenavond haar eerste wedstrijd in de Europe Cup. De Belgische club stond tegenover het Griekse Ionikos, maar er zat net geen overwinning in. Bergen verloor met 75-78.

Bergen maakte een goede indruk tegen Ionikos. Bij de rust was het verschil namelijk slechts één punt tussen beide ploegen. Ionikos stond op voorsprong met 35-36. In het derde kwart konden de Grieken echter uitlopen dankzij een 17-25 score.

In het vierde kwart kwam Bergen nog even terug, maar de overwinning was niet meer haalbaar. Zo heeft Ionikos de eerste wedstrijd in de Europe Cup gewonnen. Vanavond staan de Antwerp Giants en Sporting CP in dezelfde groep tegenover elkaar.