LA Lakers kunnen opnieuw niet winnen, Toronto Raptors halen het van Washington Wizards

Voorlopig zijn de LA Lakers niet aan een goede voorbereiding bezig. Vannacht verloren ze al voor de vijfde keer op rij een oefenmatch. De Golden State Warriors waren met 111-99 te sterk.

Bij de LA Lakers stonden Anthony Davis, LeBron James en Russell Westbrook samen in de basis, maar het was niet voldoende voor de overwinning tegen de Golden State Warriors. Het werd namelijk 111-99. Bij Golden State was Poole de grote man met 18 punten, terwijl Davis (20 punten), James (17 punten) en Westbrook (10 punten, 10 rebounds) ook wel een goede indruk maakte bij de Lakers.

Daarnaast stond er ook nog een oefenmatch tussen de Toronto Raptors en de Washington Wizards op het programma. Bij de Wizards deed onder meer Kuzma het goed met 24 punten, maar de Raptors haalden het wel met 113-108, dankzij onder meer 16 punten van Dragic en 22 punten van Flynn.