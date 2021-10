Belgian Cats hebben nieuwe bondscoach: Fransman Valéry Demory volgt Philip Mestdagh op

Een maand nadat de Belgische basketbalbond en Philip Mestdagh uit elkaar gingen, hebben de Cats een nieuwe bondscoach gevonden.

De 58-jarige Fransman Valéry Demory is aangewezen om de Cats naar nieuwe successen te leiden. Het zal voor de Belgische basketbalvrouwen een aanpassing zijn aangezien Mestdagh al vanaf 2013 in de trainersstaf zat en vanaf 2015 bondscoach was.

Demory speelde vroeger zelf enkel in de Franse comeptitie en verzamelde meer dan 100 caps voor de nationale ploeg. Als trainer werd hij drie keer landskampioen in de Franse basketbalcompetitie voor vrouwen en won hij tevens 4x de basketbeker bij de vrouwen. Hij is ook al twee keer verkozen tot coach van het jaar in Frankrijk.

"Het is een warme persoonlijkheid met veel ervaring en een palmares op het allerhoogste niveau. Demory brandt van de ambitie om de Cats naar nog sterkere prestaties en prijzen te leiden", klinlkt het bij general manager Koen Umans.

Ondanks zijn ervaring en palmares, heeft Demory nog geen ervaring om een landenteam te coachen. Bovendien heeft hij het ook nog nooit geprobeerd om buiten de landsgrenzen van Frankrijk zijn geluk te beproeven, tot nu. Zijn eerste taak wordt de kwalificatiewedstrijd voor het WK 2023 tegen Bosnië op 11 november.