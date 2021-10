Bergen en Oostende blijven maar winnen in de BNXT League

Wat de Belgische teams betreft blijven Bergen en Oostende de plak zwaaien in de BNXT League. Bergen kan na zes wedstrijden vijf zeges voorleggen, Oostende won zelfs al zijn matchen. Nichols (foto) trok voor Bergen de boel recht tegen Charleroi, Oostende zette eenvoudig Mechelen opzij.

De weg naar die vijfde zege liep voor Bergen niet over rozen, want het startte verschrikkelijk slecht tegen Charleroi en stond na het eerste kwart 13-21 achter. Het begon te knabbelen aan de achterstand, die bij het begin van het laatste kwart nog één puntje bedroeg. Dankzij het scorend vermogen van David Nichols (21 punten) ging Bergen nog erop en erover: het won met 83-73.

OOSTENDE AL VROEG ZEGEZEKER

Oostende moest zich nooit zorgen maken tegen Mechelen: het leidde na de eerste tien minuten reeds met dertien punten. Wanneer die voorsprong aandikte, was Oostende eigenlijk al zegezeker. In het laatste kwart haalde het zijn voet van het gaspedaal en konden de bezoekers enigszins milderen. Eindstand: 89-76. Oostende-speler Randolph was topscoorder met 19 punten.

Er is nog een wedstrijd van de zesde speeldag reeds afgewerkt: Aalst - Limburg. Na drie kwarts leidden de Limburgers met vijf punten verschil en hadden ze uitzicht op een eerste overwinning van het seizoen. Die laat echter nog altijd op zich wachten: Aalstar pakte dankzij een sterke eindsprint de zege met 79-72.