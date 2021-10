Leuven haalt uit tegen Antwerp Giants, mooie overwinning voor Luik tegen Brussels

De Antwerp Giants zijn dit weekend tegen een zware nederlaag aangelopen in de Belgische competitie. De ploeg uit Antwerpen verloor zondagmiddag met 84-67 van Leuven. Daarnaast won Luik met 90-98 van Brussels.

Deze middag stond in de Belgische competitie een wedstrijd tussen Leuven en de Antwerp Giants op het programma. De overwinning was daarin voor Leuven, want ze haalden het met duidelijke 84-67 cijfers van de Giants.

Daarnaast werd er deze middag ook nog een wedstrijd tussen Brussels en Luik afgewerkt. Daarin was de zege voor Luik, want na een aangename wedstrijd werd het 90-98. Luik heeft zo haar eerste overwinning beet.